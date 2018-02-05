小程序的“去中心化”与越来越中心化的微信

2018微信公开课上，微信团队首次披露了“小程序”上线一年多来的成绩单：58万个小程序、1.7亿日活用户、覆盖逾100万开发者和2300个第三方开发平台。相比之下，当初小程序在2016年底推出时，仅仅是有大约两百家的规模，而且仅限于微信审核邀请。



小程序的“去中心化”（图片来自baidu）

当初“小程序”推出的时候，就已经被很多业内人士所推崇，说是它能挑战苹果App Store，甚至是威胁SaaS的生存，更是一场H5的胜利。其实这主要是源自“小程序”不需安装和卸载，使用体验和独立的App差不多优势，唯一的区别在于“小程序”入口在微信里，还只能通过微信手机版的首页、微信扫码，或者埋得很深的搜索才能找到和打开。

这里暂且不讨论，“小程序”的前途怎样，或者是他又会去革谁的命等等，只是说，为什么微信明知道自己如此臃肿的前提下，为什么还要去搞“小程序”呢？

以下几点是微信对“小程序”的期许

目前，“小程序”有两种主要形态：小游戏和小程序应用（以下简称小程序）。说白了，“小程序”的很多服务早前就已经存在于微信之上，那时候他们的入口在微信钱包的“”第三服务”，或者是“限时推广”，存在的形式是webapp。

微信为何要推出小程序呢？首先就是满足用户的需求：这里用户需求是多方面的，如社交娱乐需求，从当初的《天天爱消除》和《经典飞机大战》等到现在《跳一跳》《头脑王者》等等，都是迎合了用户碎片化的时间以及社交需求。说白了就是简单直接，说玩就玩，玩完就走，最后看排名。

又如电商客户的需求，如京东蘑菇街等等，他们都加入了“小程序”的阵营。不仅借着微信这个流量入口实现了导流，而且推广成本和运营成本也几乎是极低的。

其次是微信需要激活流量，流量对于腾讯来说是最不缺的，但是如何才能最大限度吸引流量以及利用流量红利，是腾讯每天都在思考地。“小程序”也是这种思维的产物，而这里面的小游戏则是成为吸取流量的急先锋，如《跳一跳》等游戏的火爆，就让业界看到了小程序的重要性。游戏带来的流量又为其他一些小程序应用分化吸收，进一步巩固微信的流量霸主地位。

当前，“小程序”的入口已经被提升到了第一屏。这种优势我想除了阿里，基本上业内已经没有谁敢小瞧。

再次微信为了完善生态。“小程序”在这中间充当起各连接主体的角色，即将微信支付与应用场景做了链接。让诸如大数据、云服务、数据服务、LBS服务、公众号、企业微信、广告营销等产品，都是围绕小程序实现集合，而后统一于微信的进入服务对接，即微信支付作为入口。

小程序的强大，就等于让微信建立起了数据、场景和交易之间完整生态闭环。说白了进来容易，出去难上加难。

最后讲的一点就是，小程序的“去中心化”。就是从互联网方面看，去中心化就是从PGC（专业制作内容）变成了UGC（用户生成内容）。其实这也之一是微信张小龙所以只践行的。

“小程序”之于越来越中心化的微信

“小程序”对于微信来说是把双刃剑，好处上边的文章都说了，坏处就是它让微信变得越来越臃肿，太多的功能让微信变得越来越没有特色。

其实“小程序”的发布也是让很多腾讯的合作伙伴所怨声载道。因为小程序的推进打破了微信与合作伙伴之间原本单纯的流量互换的局面。因为小程序上用户都是用完即走，合作伙伴对于用户没有了控制力，而失去了控制力就意味着合作伙伴变成了微信的打工者，微信高兴就给你吃的，不高兴就会封杀你的“小程序”入口。

因此我们也看到，“小程序”上活跃的应用基本上都是人们使用比较低频率的应用，像是什么滴滴、京东、美团点评、猫眼电影等等，他们对于小程序都是小心翼翼。

另一个就是，微信建立起了数据、场景和交易之间完整生态闭环。这里面不仅有很多的合作伙伴，更有9.8亿用户。这就让用户的隐私风险以及其他用户权力的保障成了棘手的问题。早前，腾讯CEO马化腾就不止一次辟谣，微信不会偷窥用户的聊天记录等等。

因此，现在也就有了“逃离微信”的说法。曾经有一个段子讲的是：早前人们的工作时长是“三天打鱼两天晒网”；工业革命之后，人们普遍的工作时长是八个小时；当手机发明之后，人们的工作时间变成了一天；最后微信来了，我们正在无时无刻的工作……

尽管张小龙一直在强调，微信是一个平台工具，去中心化是他的使命。而‘去中心化’，最后形成的还是微信的中心化。现在的微信早是人们的社交中心；生活中心；工作中心……

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