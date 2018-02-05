【中关村在线新闻资讯】2月5日消息， 近日滴滴出行正式对外宣布，他们在香港运营将近三年的“快的Taxi”正式更名为DiDi App，并即将启动试运营。这也意味着滴滴出行在香港的品牌布局即将完成。



滴滴出行正式进入香港市场：开始支持叫车服务（图片来自于谷歌）

过去很长的一段时间里，滴滴公司都在以快的的品牌在香港运营。目前滴滴与2万多名的士司机合作，服务超过60万注册用户，占全港的士司机的50%以上。滴滴香港品牌升级完成，标志着滴滴开始在内地、香港、台湾提供服务。

去年年底的时候，滴滴出行官方正式发布公告，他们已经完成了新一轮的融资，总价值为40亿美元。滴滴透露他们将会把这部分资金用在国际市场的推广以及新能源汽车服务的相关建设。

滴滴出行在官方公告中，并未提及具体的投资企业名称，此前传的沸沸扬扬的软银公司注资目前没有一个确切的消息。

滴滴方面还表示，坚实的资金储备将令滴滴更积极地推进国际化战略，为全球更广泛的社群提供优质、多元、创新的交通服务。同时，滴滴也将加大在AI人才贮备以及技术上的投入规模。公司将持续提速智能驾驶与智慧交通的能力建设，加快构建新能源汽车服务体系； 以引领全球汽车与交通产业的变革，助力全球能源互联网建设。







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