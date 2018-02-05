【中关村在线新闻资讯】2月5日消息， 近日国外知名爆料大神Slashleaks在其社交账号上放出了一批魅蓝新机魅蓝E3。此次魅蓝E3采用了魅族PRO 6的工艺设计，全金属机身和后置双摄像头是这款新机的主要特点。



传魅蓝E3真机谍照流出：与PRO 6造型相似（图片来自于推特）

据了解，魅蓝E3将采用屏占比18：9的全面屏，同时谍照中Slashleaks专门标出了侧面的位置，也暗示了魅蓝E3将配备侧面指纹识别模块。魅蓝E3采用全金属机身、穹顶式天线设计，整体造型方正硬朗。

魅族科技高级副总裁、魅蓝事业部总裁李楠日前在接受采访时透露，在未来的产品路线图中，魅蓝将会有两到三款非常具有竞争力、搭载联发科芯片的手机。其中就有黄章亲自设计的新品。

李楠表示，黄章对于魅蓝的产品定义要比我们狠得多，魅蓝未来会在三星、高通和联发科三家平台中选择最具竞争力的产品。他还进一步透露，由黄章打造的魅蓝手机将于今年6月份亮相，关于该机的详细信息李楠并未透露，不过采用全面屏是妥妥的了，毕竟这是当下的趋势。







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