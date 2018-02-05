支付宝集五福再来！快速获取五福攻略！

春节发红包一直是我国的传统，意味着可以把祝福和好运带给其他人。而现在使用现金的频率的越来越低，大家在网上发红包和收红包也都习以为常，特别是近年支付宝的红包活动，集五福看春晚抢红包也成为一项全民活动。在2月5日下午，蚂蚁金服宣布了今年支付宝的红包活动玩法，依旧是和去年一样的集五福活动，并且强调所有“福”卡获得几率相同，不会再出现单个“福”卡稀缺的情况！



五福活动

开启结束时间：集五福活动开始时间为2月6日，结束时间为2月15日零点，开奖时间在除夕22点18分。

集齐五福卡的用户将会随机分5亿元红包，单人最高获得666元红包。今年的集五福活动会有更多元的玩法，不过看来能获得666元的概率极低，你们还能记得去收到1元红包时候的惊喜吗？



去年活动红包

虽然获得最大红包的可能性很低，但是还是要尝试一下的，万一中了呢？下面给大家介绍一下2018年最新集五福的攻略，方便大家提前准备好抢红包！

1、和去年一样，使用支付宝AR相机功能，扫任何地方的“福”字即可，想必大家都很熟悉了。



扫福字

2、扫“福”隐藏技能，用手指摆出“五福”手势，也可以获取福卡！手势如下：



五福手势红包

3、2月8日起，支付宝的蚂蚁庄园中收金蛋的同时，也有概率获取福卡。



4、2月11日起，蚂蚁森林浇水活动有概率获取福卡，可以给好友浇水或者一起种树。

5、和去年一样，加好友之后可以转赠福卡。

6、支付宝的钻石会员将会获得3张专属“万能福”卡，作用也和去年一样，“万能福”卡可以转换为任何福卡，也可以将“万能福”卡送给好友。



万能福

支付宝五福红包的产品经理冠华表示，过年希望大家可以更多的和人互动，而不是仅仅和手机互动。因此今年的AR技术也得到升级，可以让家人朋友在手机镜头前比出“五福到”的手势，获取福卡增强互动性，同时也意味着AR的技术和应用也越来越成熟。

此外支付宝还推出了最新“一字千金”的发红包活动，用户可以在祝福字库中选取例如“乐”、“爱”、“欢”等寓意美好的字，系统会随机生成红包金额。大概和去年的发红包看照片模式类似，是一种新的红包互动。



一字千金活动

大家还记得去年分到多少红包金额吗？今年新一轮的活动马上就要开始了，集五福、发红包、抢红包就是图一个开心和欢乐，祝大家在今年都可以中一个大红包！

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