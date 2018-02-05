【中关村在线新闻资讯】2月5日消息， 苹果公司今天在官网正式宣布，他们将召回部分发生故障的iPhone 7。这些iPhone 7主要是产生了信号故障的问题，大部分时间里手机都会呈现出一个无服务的状态。



苹果官方宣布召回部分iPhone 7：出了无服务故障（图片来自于官网）

据了解，这些产生故障的iPhone 7手机主要是在2016年9月至2018年2月之间生产的，型号分别为A1660、A1780和A1779。这些手机销往中国内地、港澳地区以及美国和日本。苹果表示他们将会免费维修设备，用户可以通过授权服务提供商和官方零售店进行。

上周，苹果发布了2018财年第一财季业绩。报告显示，苹果公司第一财季净营收为882.93亿美元，比去年同期的783.51亿美元增长13%；净利润为200.65亿美元，比去年同期的178.91亿美元增长12%。

苹果公司第一财季来自于iPhone的营收为615.76亿美元，比去年同期的543.78亿美元增长13%；来自于iPad的营收为58.62亿美元，比去年同期的55.33亿美元增长6%；来自于Mac的营收为68.95亿美元，比去年同期的72.44亿美元下滑5%；来自于服务的营收为84.71亿美元，比去年同期的71.72亿美元增长18%；来自于其他产品的营收为54.89亿美元，比去年同期的40.24亿美元增长36%。







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