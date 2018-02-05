【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，近日一加官方在其推特上连续发推，并预告在明天即将推出一款神秘新品。从现在官方暗示的角度来看，这一次的新品很有可能是针对即将到来的情人节。由于熔岩红还没在海外市场发行，因此这次的新品很有可能与此相关。





一加明日发布神秘新品：或为熔岩红全球版（图片来自于推特）

在宣传配图中，一加采用的红色与熔岩红并不相同，此前放出的可乐罐动画也和熔岩红并非一种颜色。因此许多媒体猜测，此次一加拿出的新品是一款针对情人节档期的红色款手机，有可能是已经发布过的熔岩红版本，也有可能是全新的颜色。



上个月中旬的时候，一加公司CEO刘作虎在接受英国媒体《每日镜报》采访时表示，一加公司在2017年总营收达到了14亿美金（100亿元人民币左右）。同时，刘作虎还确认一加6将会使用骁龙845处理器。

据了解，去年一加公司的销售收入与16年相比增长将近一倍。盈利率和用户增长上，一加公司去年获得的成绩也远超预期。刘作虎在采访中也谈到了今年的计划，上半年会发布新旗舰一加6，而此次一加6采用骁龙845也已经是板上钉钉。

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