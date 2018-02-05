贵也不见得好！iPhoneX被爆接听电话问题

【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，据《金融时报》报道，苹果iPhone X又爆出新问题，有很多用户反映，iPhone X存在无法接听电话问题，即来电时手机屏幕不亮起，导致无法接听来电。



iPhoneX被爆接听电话问题（图片来自baidu）

报道称，目前苹果支持论坛上已经有数百名用户投诉，称在有电话打进来的时候，他们的iPhone X屏幕会出现10秒左右的延迟，从而导致这些用户无法点击“接听”，也没法拒接。

其中有用户反映，似乎在苹果11月推出该产品后不久就遭遇了这一问题，一些人说恢复出厂设置可以暂时解决，不过几天后问题依旧。升级了最新的iOS 11.2.5同样存在，似乎所有版本的iOS版本都受到了影响。另外在接听来电时距离传感器也不稳定，将iPhone X拿开后屏幕没有重新亮起。

对于此问题，苹果还没有做官方回应，不过苹果可能会从受影响的客户中收集数据，以便其工程师能对此事进行调查，。

可以说，现在苹果的产品是一代不如一代，显示iOS11 被爆出很多BUG，现在iPhone X也是问题不断，如在天气冷的时候屏幕无反应，显示屏上出现绿线，以及后置摄像头无法自动对焦等等。

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