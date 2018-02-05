1200亿美元？传博通拟提高收购高通报价

【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，路透社报道称，博通对于收购高通一事一直没有放弃，并且在本周博通还决定提高收购报价，至1200亿美元，以此迫使高通重新展开谈判。



传博通拟提高收购高通报价（图片来自baidu）

路透社援引两名知情人士称，博通计划于周日晚些时候与其顾问会面，敲定一份报价为每股80至82美元的收购要约。博通此前向高通提出的报价为每股70美元，其中包括每股60美元现金和每股10美元的股票。

早前消息称，高通公司CEO史蒂夫·莫伦科普夫曾表示，博通与高通之间并不具备谈判收购的基础，因为博通给出的1050亿美元价格太低。同时高通股东曾经对博通表示，他们希望最少得到每股80美元的报价。

知情人士还透露，博通还计划向高通提供高于正常水平的“分手费”，以防监管机构阻挠该交易。一般来说，这样的“分手费”大约相当于交易规模的3%到4%。甚至，博通CEO陈福阳可能决定在最后时刻大幅修改条款。

对此消息，博通和高通均未立即置评。

据了解，高通将于3月6日召开高通股东大会。对此博通公司(Broadcom)宣布，已经通知高通公司，博通将提名11位董事候选人，旨在取代高通董事会所有成员。

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