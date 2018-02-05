【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，近日京东公司CEO刘强东在接受英国《金融时报》采访时表示， 他们计划在2019年进军欧洲，并力争让其在几年内迅速发展壮大。京东也把亚马逊看作了重点的竞争对象之一。



京东计划2019年进军欧洲：10亿欧元构建物流网络（图片来自于谷歌）

刘强东谈到，京东预计将首先在法国推出电商平台和配送服务，随后是英国、德国。为了进入法国，他们先会在那里投资10亿欧元建立一套完整的物流网络。此前京东公司还表示，他们计划在今年下半年进军美国市场。

上个月的时候，刘强东参加世界经济论坛时表示，京东旗下子公司京东物流目前已经开始计划在香港和内地进行上市。不过，上市的先后顺序京东内部还有正式确定。

刘强东提到，京东主业务的挂牌交易所为美国纳斯达克，因此京东物流将会选择在香港和内地上市。不仅如此，他们还有可能进行双重上市，这种上市方式能够为投资者提供更大的灵活性，并且可以有效的提高股份的流动性。

此前有业内人士透露，京东物流上市之前，他们将会筹措资金20亿美元。中国投资机构高瓴资本和红杉资本中国可能成为领投者。CNBC记者在询问刘强东京东物流今年是否可以上市时，得到了其肯定的答复。













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