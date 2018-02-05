抛弃高通！郭明池:今年iPhone全用英特尔基带

【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，台湾凯基证券分析师郭明池日前发布最新报告称，2018年，苹果手机的全部基带处理器将全部来自英特尔公司。而早前消息是，英特尔今年将获得七成基带芯片订单，而高通获得三成。



郭明池:今年iPhone全用英特尔基带（图片来自baidu）

郭明池在报告称，英特尔将获得今年全部苹果手机的基带订单，高通份额为零。原因是目前英特尔的基带芯片在性能方面已经满足了苹果的要求，大规模采用已经没有障碍。除了性能达标之外，英特尔还向苹果提供了极富竞争力的价格，但是详细定价暂时未知。

据了解，去年11月英特尔正式发布了5G基带芯片XMM 8000系列，其首个型号敲定为XMM 8060，支持最新的5G NR新空口协议，向下兼容2G/3G/4G，包括CDMA。需要指出的是，目前5G规范尚未定案，XMM 8060既支持28GHz（高通称之为mmWave毫米波），首批韩国、美国运营商计划采纳，又整合华为、诺基亚关注的是Sub-6GHz（国内主推的方案）。

郭明池还指出，苹果放弃高通并不是永久性的决策，未来高通是否重新成为苹果的基带芯片供应商，还需要观察各种形势变化。其中有一个可能性，即英特尔提供的基带处理器在实际使用中无法达到苹果性能要求，届时苹果也会考虑重新采用高通芯片。

另外，之前曾有消息称，2018年，苹果手机的基带处理器供应商将是英特尔和台湾联发科。现在看来，联发科也已经被排除在基带供应商之外了。

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