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    抛弃高通！郭明池:今年iPhone全用英特尔基带

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯2月5日消息，台湾凯基证券分析师郭明池日前发布最新报告称，2018年，苹果手机的全部基带处理器将全部来自英特尔公司。而早前消息是，英特尔今年将获得七成基带芯片订单，而高通获得三成。

    抛弃高通！郭明池:今年iPhone全用英特尔基带
    郭明池:今年iPhone全用英特尔基带（图片来自baidu）

          郭明池在报告称，英特尔将获得今年全部苹果手机的基带订单，高通份额为零。原因是目前英特尔的基带芯片在性能方面已经满足了苹果的要求，大规模采用已经没有障碍。除了性能达标之外，英特尔还向苹果提供了极富竞争力的价格，但是详细定价暂时未知。

           据了解，去年11月英特尔正式发布了5G基带芯片XMM 8000系列，其首个型号敲定为XMM 8060，支持最新的5G NR新空口协议，向下兼容2G/3G/4G，包括CDMA。需要指出的是，目前5G规范尚未定案，XMM 8060既支持28GHz（高通称之为mmWave毫米波），首批韩国、美国运营商计划采纳，又整合华为、诺基亚关注的是Sub-6GHz（国内主推的方案）。

          郭明池还指出，苹果放弃高通并不是永久性的决策，未来高通是否重新成为苹果的基带芯片供应商，还需要观察各种形势变化。其中有一个可能性，即英特尔提供的基带处理器在实际使用中无法达到苹果性能要求，届时苹果也会考虑重新采用高通芯片。

          另外，之前曾有消息称，2018年，苹果手机的基带处理器供应商将是英特尔和台湾联发科。现在看来，联发科也已经被排除在基带供应商之外了。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6773951.html report 1218    【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，台湾凯基证券分析师郭明池日前发布最新报告称，2018年，苹果手机的全部基带处理器将全部来自英特尔公司。而早前消息是，英特尔今年将获得七成基带芯片订单，而高通获得三成。郭明池:今年iPhone全用英特尔基带（图片...
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