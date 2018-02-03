【中关村在线新闻资讯】2月3日消息， 近日谷歌首席执行官桑达尔·皮采（Sundar Pichai）在接受采访时表示，他认为人工智能技术对于人类来说至关重要，甚至比火和电对人类更加重要。这种创新并非普通的创新，而是推动人们更好地发展。



谷歌CEO看重人工智能：甚至比火和电更重要（图片说明

尽管有一些人对于人工智能采取一个警戒的态度，但皮采却保持了一个非常乐观的态度。皮采认为人们应该更加深刻的理解人工智能技术，用人工智能来思考人类的未来非常重要，而未来人工智能可以让人类的生活变得更美好。

前微软公司董事长比尔·盖茨也支持皮采的观点。此前在世界经济论坛上，微软联合创始人比尔·盖茨在接受采访时称：“我们当然可以期待我们的假期将会变得更长。机器学习使得人类的生产力大幅提高，因此能在更短的时间内完成相应数量的工作。这是件好事。”



盖茨说道：“AI就是一种更好的软件，可以应用到很多场景中去。比如手术室、监狱、工厂、法庭等地方，通过人工智能能够记录下当场所有人说的话（语音识别），还能通过监控发现违反安全规定的事件（机器视觉）。所以，人工智能能使人们更有效地利用现有资源，比我们能更敏锐地意识到正在发生的事情，并且还很便宜。因为现在的计算机已经具备与人类相匹敌的视觉和听觉能力。”







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