Win10时代来临：超越Win7成第一大桌面系统

【中关村在线新闻资讯】2月3日消息，最新的市调数据显示，Windows 10终于正式超越了Windows 7，成为第一大桌面操作系统。



Win10超越Win7成第一大桌面系统（图片来自baidu）

根据StarCounter提供的数据，2018年1月份，Windows 10在整个微软系统家族中的份额已达42.78％，超出Windows 7 0.92个百分点，正式登顶。而在此前一个月，Windows 10的份额为41.69％，落后于Windows 7 0.2个百分点。

最近一年时间里，Windows 10稳步前进，获得了接近10个百分点的份额，不过Windows 7依然是很顽强的，只丢掉了5.6个百分点，Windows XP/8/8.1也都为最新系统让出了一些空间。

今后，Win7/8.1想要使用正版Win10，官方就只推荐付费购买这一种方式了。其中，Windows 10家庭版海外价119.99美元、国内888元，Windows 10专业版海外售价199.99美元。

另外，微软已经正式结束对Windows 8.1操作系统的主流支持（mainstream support），转入扩展支持/外延支持阶段，意味着今后将不能定期获得功能/安全性更新了，只有在遭遇关键和重大BUG时才会得到微软的修补。据悉扩展支持将持续到2023年1月10日。

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