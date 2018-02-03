【中关村在线新闻资讯】2月3日消息，近日国家互联网信息办公室对外公布了《微博客信息服务管理规定》。此次的《微博客信息服务管理规定》主要明确了服务提供者主体责任，同时还对身份信息认证和行业自律等信息进行规定。这一规定将于今年3月20日开始施行。



微博客信息服务管理规定出台：明确主体责任（图片来自于官网）

《微博客信息服务管理规定》的出台主要是为了促进微博客信息服务健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。国家互联网信息办公室负责全国微博客信息服务的监督管理执法工作。

《规定》明确，国家互联网信息办公室负责全国微博客信息服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域内的微博客信息服务的监督管理执法工作。

《规定》强调，微博客服务提供者应当落实信息内容安全管理主体责任，建立健全各项管理制度，具有安全可控的技术保障和防范措施，配备与服务规模相适应的管理人员。

《规定》提出，各级党政机关、企事业单位、人民团体和新闻媒体等组织机构对所开设的前台实名认证账号发布的信息内容及其跟帖评论负有管理责任。微博客服务提供者应当提供管理权限等必要支持。

国家互联网信息办公室相关负责人强调，微博客服务提供者应当按照《规定》要求，切实履行职责和义务，自觉接受社会公众和行业监督，积极营造清朗的网络空间。







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