【中关村在线新闻资讯】2月2日消息， 索尼集团在今天公布了截止至2017年12月31日的第三财季财报。财报中显示，索尼集团本季度出现了罕见的所有业务均实现盈利的情况。其中，一贯拖后腿的移动和影视业务也实现了盈利。



索尼发布新一季度财报：所有业务均实现盈利（图片来自于谷歌）

财报中表示，索尼集团本季度销售额增长11.5%，达到了26723亿日元，总营收达到2.7万亿日元。同时，索尼的营业利润大涨279.8%，达3508亿日元，所有业务均实现盈利。本季度，索尼集团季度净利润达到了2959亿日元，同比增长1400%。

在各个业务线方面，索尼互动娱乐和半导体部门依旧是各个业务中表下面最好的，分别为854亿日元和606亿日元。以往常居前两位的金融部门被半导体挤到了第三位，利润为563亿日元。最令人意外的莫过于移动部门，一直亏损的该部门也实现了盈利，盈利158亿日元。

索尼在财报中上调了本财年的业绩预期。在截至2018年3月31日的本财年，公司运营利润将达到7200亿日元；净利润达到4800亿日元。索尼在去年10月曾预计，公司本财年运营利润将达到6300亿日元，净利润为3800亿日元。索尼当前的业绩预期，意味着该公司本财年的净利润将创出成立71年以来的最好水平。

索尼当前预计，公司旗下音乐部门本财年的运营利润将达到1110亿日元，较先前的预期高出160亿日元；旗下图像传感器业务的运营利润将达到1550亿日元，较先前的预期高出50亿日元。此外，索尼家庭娱乐和音响部门本财年的运营利润将达到800亿日元，较先前的预期超出40亿日元。





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