80后集体在今年迎来了真正的中年危机，有的人焦虑，有的人则最终释然。去年开始，有关雷振剑离职的传闻就甚嚣尘上。对于一个正经的80后来说，中年失业显然是很多人焦虑的根源，而对于雷振剑来说，更多层面上其实是一种放下。



乐视体育终于排了“雷”，建宏还有多远呢？（图片来自于谷歌）

排“雷”结束之后，乐视体育未来的发展将完全的掌握在融创手中。孙宏斌一再表示他不喜欢“老贾”做乐视体育，完全就是浪费钱。去年马国力离职，今年年初雷振剑离开，那么作为乐视体育骨干的刘建宏还能支撑多久呢？很明显，年关难过。

雷振剑原来是做社交的，在他做社交的年代，公司产品的规模已经在不断的萎缩，虽然当时在中国刚刚进入社交元年。开心校内出现不久，而微博也是后面一年的产物。不过，社交不是雷振剑喜爱的行业，或许只是无奈之举。无论是做社交媒体的时候，还是后面加入新浪，甚至是入职乐视之后，在内心里雷振剑更愿意把自己看作是一个音乐人。



乐视体育终于排了“雷”，建宏还有多远呢？（图片来自于谷歌）

当然，如果复盘雷振剑在公司经营上的策略，他跟贾跃亭确实是一路人。其实乐视根本没有必要在音乐领域插一脚，但他们还是做了，完全就是凭着雷振剑对于音乐的爱。现在你去乐视音乐网站首页还能看到的是李志全国巡演的纪录片，这有可能也暗合了雷振剑做乐视音乐时的心情：爱的就是这一口，别人看不看那不是我考虑的了。现在乐视音乐早就已经停止了运营，官方微博上一次更新还是在去年七月。

乐视体育也一样，许多体育赛事在国内无论是收视率还是付费程度都无法支撑乐视那极富野心的一年590元的会员。和大部分没钱的企业相比，乐视体育的页面依旧好好的躺在那里似乎说明了一定的问题。



乐视体育终于排了“雷”，建宏还有多远呢？（图片来自于谷歌）

体育产业并非一个赔钱的领域，在经过了几年英超比赛付费直播之后，人们已经开始习惯了观赛付费。不过遗憾的是，没有稳定的资金也就意味着和各种版权说再见，因此乐视体育仍旧维持着更新，但是受制于版权，人们在选择观看直播的时候选择乐视体育。

如果说投资体育产业是一个费力不讨好的差事，那么投资中国足球对于乐视这样的公司显然要加上“更”字。球迷是一个最直接的群体。如果你企业经营不善，外界的舆论可能还会有盘桓的余地，但是球迷却不会理会那些。球队成绩不好并且没有钱买人的时候，那恐怕就不是一句“乐视OUT”可以解决的了。



乐视体育终于排了“雷”，建宏还有多远呢？（图片来自于谷歌）

大约雷振剑的确离职了，他可以继续去做自己喜爱的音乐产业。那么刘建宏怎么办呢？没有人知道。去年的时候，刘建宏还曾经义正词严的澄清了离职的传言，并表示依旧会待在乐视体育。此前一些流言，刘建宏所代表的央视派系与雷振剑代表的乐视派系在公司内部斗争严重。这次雷振剑的离职，不知道是不是另一种意义上的“刘建宏胜利”。

对于球迷来说，刘建宏一直是一个争议性的人物。由于多年的解说工作让他与中国足球捆绑在了一起，因此在球迷当中评价负面居多。当他选择从央视离职加入乐视体育成为首席内容官的时候，许多人都深感意外。能够吸引刘建宏以及马国力这样的央视背景员工的加入，充分说明了贾老板的厉害之处。

微博上可以看到的是，上一次人们见到刘建宏是在德国，他的工作是去考察不来梅的青训状况。其实，早就有传言表示恒大集团主席许家印希望能够招揽刘建宏加入恒大体育。把前后两件事情结合起来，刘建宏留在乐视体育的日子似乎也不长了。



乐视体育终于排了“雷”，建宏还有多远呢？（图片来自于weibo）

结束了排“雷”除“宏”，乐视体育所残存的似乎只剩下一具还有血液流动的“尸体”。毕竟实际控制人孙宏斌并不喜欢体育产业。相比买了乐视股票的股民，那些购买乐视体育会员的用户实属性欲，毕竟一年590元的体育会员，是没办法让人家破人亡的。

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