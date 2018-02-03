科技乱谈琴:余额宝赚钱难 AcFun这猴子药丸

2018年春运大幕正式拉开。在接下来的40天里，中国又将上演“人类最大规模的周期性迁徙”。

要回家了那是相当高兴！嘿嘿嘿，回家之前期盼已久的年终奖也终于到手啦……这个味道是多让人上瘾，多让人幸福……..

正想着要把钱存余额宝，然后每天看着收益到账，心情愉悦。可万万没想到余额宝竟然要限购啦，还NM每天9点之后才能申请抢购……余额宝说这是防止余额宝货币市场基金规模过快增长，并保持长期稳健运行。我怎么一点都不信呢…….

余额宝限购期限是2018年2月1日起至3月15日，期间只要你存钱就会被限制，你取钱消费那是畅通无阻。这就是逼我去挥霍呀……没想到从新年一开始我就要为国家GDP做贡献了……

天弘基金公布的数据显示，截至2017年末，余额宝规模已经稳定在1.5万亿元左右，再未出现此前的井喷式增长。没有增长的背后是近一年来，余额宝相关规则一改再改：

2017年5月，余额宝个人账户持有限额从100万元降到25万元；

2017年8月，余额宝个人账户持有限额从25万元调整到10万元；

2017年12月，余额宝的单日申购额度调整为2万元，持有额度不变。

每一次的政策调整，我就感觉我的心痛一次；每一次的政策调整，我就看到了银行胜利的微笑…….

为钱发愁，有钱惆怅，没钱更惆怅！AcFun这个猴子又要出事情啦，这次也是钱闹的！此前一直有传言显示国内知名弹幕网站ACFUN资金链出现了问题，并面临关站的危险。顿时我的焦虑症就犯病了。

其实AcFun在2017年底就已经传出了资金链断裂问题，当时有消息称，AcFun即将在2018年2月1日服务器正式关闭，甚至很多人在1月31日晚间还专门搞了倒计时活动，可是2月1日，AcFun还是一起正常，即便是在2月2日，AcFun官微还发声“还想再活五百年”……….

结果2月2日下午，AcFun网页就打不开了………真希望这次，AcFun这只死猴子能够战胜困难，重新活过来………

苹果又活过来了，从其最新财报看，苹果的营收以及利润均有大幅度上涨。早前疲软的大中华区业绩也是迎来了强劲反弹。对此苹果公司CEO蒂姆?库克表示很开心。

甚至库克还在财报会议上专门对中国用户表示了感谢，对于苹果在中国市场的表现非常满意。据了解，苹果大中华区的营收为179.6亿美元，高于去年同期162.3亿美元。同时，这一营收数字也创下了全新的记录。没错，国内用户只要你卖的贵，其他都好说……

如果你真的是有钱没地方花，可以向腾讯一样去选择投资。本周腾讯干了几件大事，把业内都震惊了。腾讯、苏宁、京东、融创四家巨头在昨晚与万达商业签订战略投资协议，将投资340亿元人民币收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。

借着万达商业，腾讯则将借势进入线上线下融合的“新消费”领域。小马哥发威了，真不知道马云爸爸会有什么动作，接下来就是个大商业巨头选边站队的时候…..

其实王健林才是那个最终受益的人，在摆脱了电商这个泥潭之后，成功上岸。估计今后思聪出去看秀，也不至于站着了，有个位子坐还是肯定的。

快过年了，希望那些超比特币的朋友能够有个平常心。比特币即再度跌破1万美元关口之后，在本周五，比特币价格又跌破9000美元大关…….. 在过去一个月的时间里，比特币财富蒸发一半多。

2017年12月，比特币价格曾经达到顶峰，近20000美元，现在比特币的价格已经跌到去年11月以来的新低，上个月，它的市值蒸发近840亿美元。受到比特币大跌的影响，其它加密货币也是一片凄凉。以太坊价格下跌7%，降到1030美元；瑞波币大跌11%，降到99美分。

另外，投资者担心比特币及其它加密货币的价格被人为抬高，这种担忧可能会让下滑加剧。能抽身的就尽快抽身，不然就要天台见啦……

就谈到这里吧，下周见！





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