AC娘的未来在哪里 阿里真的想要接盘A站吗？

作为国内ACG重要阵地之一的ACFUN，它的关闭消息一下就在网络间炸开了。就在本周五，ACFUN在毫无征兆地情况下打不开了，尽管A站以前就有多次服务器崩溃导致无法打开的先例，但这一次似乎并没有像往常一样最终恢复正常。

同时，ACFUN官微发布的“我想再活五百年”的微博内容也让人们觉得这一次A站是真的“大难临头”了。事实上就在该事件发生的前一天，就传出A站因经营不善将关站的消息。



ACFUN

而就在该事件继续发酵的同时，也传出了阿里有意接手ACFUN的消息，对此我们也认为阿里接手ACFUN是一个从各个角度都非常自然且正确的事情。

首先当然是现在是接手ACFUN的最佳时机。ACFUN的关闭最大的原因就是资金链断链，就在前段时间就有消息称ACFUN一直在寻求融资，但从结果来看，应该是融资失败了。这个时候的ACFUN想要复活，最需要解决的就是钱的问题。

这样看来，ACFUN不仅没有钱，还不被资本看好。而阿里如果在这时候收购ACFUN，可以以最小的成本获得最大的受益，毕竟这相当于救命了。



阿里巴巴

其次，尽管其他的资本对ACFUN不感兴趣，但是ACFUN对于阿里整个大文娱战略布局来说，是相当缺失的一环，目前阿里大文娱下面还没有一款产品可以替代ACFUN的作用。这里我们就不得不提ACFUN自身的价值所在了。

如果仅仅作为一个弹幕视频网站，那么阿里目前拥有的优酷土豆完全可以取代ACFUN的作用，毕竟现在的优酷也能发弹幕了。但ACFUN真正的核心在于它的用户资源，而且是相当有潜力的用户资源。

ACFUN的用户构成主要是80后90后，是当下社会中相当有消费能力的一群人，他们比70后更具有消费的冲动，又比00后有更强的经济能力，更关键的是，这群人在逐渐掌握社会的话语权，成为意见领袖带领着新的价值观和消费观。这种优质且集中的资源，目前阿里还真的相当稀缺。

以所属腾讯系的哔哩哔哩来看，国内的弹幕视频网站已经超出了视频网站的影响范围，而是发展成为了一种文化阵地，一种输出价值观的、属于年轻人的平台，这一点从央视、团中央等官方机构积极与B站的各类合作就能看得出来。年轻人是国家的未来，在商业上也是一样。



哔哩哔哩

最后从商业竞争角度，我们说了腾讯系现在有发展得最好的B站，如果ACFUN真的关站了，这部分用户基本上会转头B站，这意味着这一类用户群就彻底被腾讯“垄断”了，这绝对不是阿里希望看到的。所以，从这个角度上，阿里也不会希望ACFUN真的关闭了。

据现有的消息，阿里希望购得ACFUN公司70%的股份，而ACFUN内部高层也基本达成统一意向向阿里靠拢，但是以奥飞为中心的一帮股东则在僵持。

现在这个时间段对于阿里和ACFUN都是一种考验，时间拖得太长对谁都没有好处。对于阿里来说，如果关站时间太长，用户已经过渡完成，那就只能眼看着腾讯独拥这些资源；而对于A站来说，如果阿里最后没了兴致，那就是彻底没希望了。

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