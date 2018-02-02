【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，此前一直有传言显示国内知名弹幕网站ACFUN资金链出现了问题，并面临关站的危险。就在刚刚，ACFUN网站已经无法打开，而App端也无法刷新。之前的传闻或许正在变成现实。



弹幕网站ACFUN已无法打开：或出现资金问题（图片来自于weibo）

随后，官方微博@AcFun弹幕视频网发布了新微博，并表示：“我想再活五百年！”之前曾有消息显示，ACFUN一直在努力的进行融资。从现在的状况来看，显然融资已经失败。同时，ACFUN由阿里云提供的服务也于近日到期，因此才会出现关站的情况。

去年11月份的时候，ACFUN就曾经关停过三天，不过随后成功重新上线，官方也在微博上通报了这一消息。当时有传言表示ACFUN的站长携架构师，程序员，运维，美工，回到了衡水，昨天官博在回应网友的时候甚至直接说出了“衡水旅游”。

不过除了这样一份语焉不详的公告之外，A站并没有给出具体的关停原因，只是提到了物理连接问题。在官方微博的评论中，Acfun运维在回复“干啥去了”时，只说了四个字“衡水旅游”。







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