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    传英特尔拟售AR业务股权:估值3.5亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯2月2日消息，据彭博社报道，英特尔计划出售其下增强现实业务的多数股权，该业务计划最早于今年开始向消费者提供智能眼镜。英特尔发言人拒绝对此置评。

    传英特尔拟售AR眼镜业务股权:估值3.5亿美元
    传英特尔拟售AR业务股权（图片来自baidu）

           媒体援引知情人士说法，英特尔对该部门的估值达到3.5亿美元，目前正在寻求多名支持者投资这一部门。他们之前一直在开发通过蓝牙与智能手机配对的智能眼镜。

    　    在进军可穿戴技术领域失败后，英特尔已经撤回了部分消费产品计划。作为这项收缩计划的一部分，英特尔公司关闭了2015年收购的Recon增强现实眼镜业务。

           据早前信息，英特尔智能眼镜可以将背景信息显示在佩戴者的视野之中，利用激光投影仪将图像投影到用户视网膜上。台湾广达电脑将负责为此代工。这项技术在英特尔内部名为Superlite，但对外出售的这项业务可能命名为Vaunt。

           高盛测算，增强现实和虚拟现实硬件到2025年的市场规模最多有望达到1100亿美元。但这可能仍然远低于全球智能手机市场规模，IDC预计后者今年约为4540亿美元。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6771836.html report 902   【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，据彭博社报道，英特尔计划出售其下增强现实业务的多数股权，该业务计划最早于今年开始向消费者提供智能眼镜。英特尔发言人拒绝对此置评。传英特尔拟售AR业务股权（图片来自baidu）   媒体援引知情人士说法...
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