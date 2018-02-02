【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，三星在本月即将公布上半年旗舰机Galaxy S9/S9+，本次新机将主打拍照功能。近日，互联网上流出了一批Galaxy S9的拍摄宣传样张。这些样张宣传图既表现了S9的拍摄水平，也表现了三星的设计水平。



三星Galaxy S9宣传样张流出：拍照效果惊艳（图片来自于谷歌）

从这些样张中不难看出，三星Galaxy S9的快门（抓拍）、逆光和景深功能都非常的优秀。同时，三星还曾经申请了一个“重新想象摄像头”（The Camera. Reimagined.）的商标，这也表现了三星对于拍照方面的重视。

日前大神@OnLeaks放出了三星新旗舰Galaxy S9+的工厂CAD图以及和S8 Plus的详细对比图。从曝光的图片显示，三星S9+基本延续了S8+的外形设计，仅在细节部分有所调整。其中，S9 Plus的听筒更窄，上额头细微变窄，下边框缩减较为明显。

不过，三星在S9+上采用了新的相机模组，因此其机身要比S8+还略微厚一些。详细三围尺寸方面，S9长宽厚分别为147.6 x 68.7 x 8.4mm；作为对比，S8为148.9 x 68.1 x 8mm；三星S9+长款厚分别为157.7 x 73.8 x 8.5mm；对比S8+为159.5 x 73.4 x 8.1mm。

另外一大变化是，三星S9、S9+将后置指纹挪到了摄像头下方，更加符合人体工学，不易误触。







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