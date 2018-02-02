谷歌母公司Alphabet新董事会主席终于确认了

【中关村在线新闻资讯】2月2日消息：谷歌母公司Alphabet在今天宣布，公司的新董事会主席已经确认人选，就是约翰·汉尼斯，他将接手原主席施密特的工作。

约翰·汉尼斯自2004年起担任谷歌董事，2007年起开始担任独立董事，同时汉尼斯还有一层身份就是斯坦福大学的前任校长，在科技界有着很高的地位。

而原董事会主席施密特则会继续留在董事会，并担任技术顾问一职，参与公司的城市发展部门、人行道实验室、深度学习工作，以及Verily和Calico等医疗保健衍生项目。



谷歌

Alphabet在去年年底通知了施密特将卸任董事会主席一职，施密特表示：“拉里、谢尔盖、桑达尔和我都相信，现在是Alphabet进化的最佳时点，Alphabet结构运行良好，谷歌和其他的投资正在蓬勃发展。最近几年，我花了很多时间在科技和慈善事业上，以后计划扩大这项工作。”

这位谷歌的老功臣在2001年加入谷歌担任CEO，在2010年成为董事会执行主席，现在年级越来越大的施密特终于可以退休去干自己喜欢的事了。

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