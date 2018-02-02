【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，近日美国知名财经媒体CNBC撰文表示，有知情人士向他们透露，博通公司将会对高通的财报进行考量，并很有可能提高他们的报价。博通认为高通无法完成他们财报目标，这对于他们收购非常有帮助。



博通仍对收购高通有信心：将继续提高报价（图片来自于谷歌）

去年，博通公司向高通提出的收购报价为1030亿美元。对于反垄断相关问题，博通也正在考虑分手费的问题，金额相当庞大，可能是有史以来最大的。博通还可能添加“重大不利影响”条款。因此，高通或许会继续提升他们的收购报价。

高通面临被博通恶意收购的风险一直没有降低，同时高通也在积极采取应对策略。本周高通就上调了其利润预期，并表示如果其以380亿美元价格收购恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV）失败，它可能会使用资金来进行股票回购。

高通预计，其2019年调整后每股利润为6.75美元至7.50美元，营收为350亿美元至370亿美元。但据汤森路透（Thomson Reuters I/B/E/S）称，分析师平均预测是，高通2019年调整后每股利润为3.79美元，营收为235.9亿美元。

并且高通表示，如果其以380亿美元价格收购恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV）失败，它可能会使用资金来进行股票回购。据了解，高通股价当地时间周二报收于68.25美元，上涨4.38%。恩智浦股价当地时间周二报收于119.40美元，已经高出高通的收购报价110美元。

这是高通首次提出回购股票计划，高通收购恩智浦遭到对方股东的强烈反对，回购公司股票将作为收购恩智浦遭遇失败的替代选择。







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