阿里第三财季净利270亿元：同比增长20%

【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，阿里巴巴今日发布了截至2017年12月31日的2018财年第三季度财报。财报显示，第三财季，阿里巴巴营收为人民币830.28亿元(约合127.61亿美元)，同比增长56%。净利润为人民币233.32亿元(约合35.86亿美元)，较上年同期的人民币171.57亿元增长36%。不按美国通用会计准则计算，净利润为人民币270.07亿元(约合41.51亿美元)，较上年同期的人民币224.91亿元增长20%。



阿里第三财季净利270亿元（图片来自baidu）

华尔街26位分析师平均预计，不按美国通用会计准则计算，阿里巴巴该季度每股摊薄收益将达1.67美元；财报显示，阿里巴巴第三财季每股摊薄收益为人民币10.61元（约合1.63美元），低于分析师预期。

华尔街28位分析师平均预期，该季度阿里巴巴营收为126.8亿美元；财报显示，阿里第三财季总净营收127.61亿美元，高于分析师预期。

财报详情：

阿里巴巴第三财季营收为人民币830.28亿元(约合127.61亿美元)，与上年同期的人民币532.48亿元相比增长56%。

来自核心的电子商务营收为人民币732.44亿元(约合112.57亿美元)，同比增长57%。

来自于中国商业零售业务的营收为人民币601.05亿元(约合92.38亿美元)，占总营收的72%，较上年同期的人民币408.02亿元增长47%。

来自于中国商业批发业务的营收为人民币19.26亿元(约合2.96亿美元)，较上年同期的人民币15.14亿元增长27%。

来自国际商业零售业务的营收为人民币47.33亿元(约合7.27亿美元)，较上年同期的人民币24.52亿元增长93%。

来自国际商业批发业务的营收为人民币16.66亿元(约合2.56亿美元)，较上年同期的人民币15.54亿元增长7%。

来自云计算业务的营收为人民币35.99亿元(约合5.53亿美元)，同比增长104%。

来自数字传媒和娱乐的营收为人民币54.13亿元(约合8.32亿美元)，同比增长33%。

来自创新战略和其他营收为人民币7.72亿元(约合1.19亿美元)，同比增长9%。

营收成本为人民币350.78亿元(约合53.90亿美元)，占营收的42%。而上年同期营收成本为人民币191.26亿元，占营收的36%。

产品开发开支为人民币62.89亿元(约合9.67亿美元)，占营收的7%。而上年同期产品开发支出为人民币44.20亿元，占营收的8%。

销售与营销开支为人民币85.42亿元(约合13.13亿美元)，占营收的10%。而上年同期销售与营销支出为人民币44.90亿元，占营收的9%。

总务及行政支出为人民币45.72亿元(约合7.03亿美元)，占营收的6%。而上年同期产品开发支出为人民币32.87亿元，占营收的6%。

股权奖励支出为人民币51.15亿元(约合7.86亿美元)，与上年同期的人民币37.44亿元相比下滑37%。

无形资产摊销为人民币20.57亿元(约合3.16亿美元)，与上年同期的人民币12.61亿元相比增长63%。

运营利润为人民币259.96亿元(约合39.96亿美元)，占营收的31%，较上年同期的人民币206.64亿元增长26%，占营收的39%。

基于非美国通用会计准则，EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为人民币361.83亿元(约合55.61亿美元)，而上年同期为人民币270.21亿元。EBITDA利润率为44%，而上年同期为51%。

利息和投资收入为人民币236.43亿元(约合36.34亿美元)，而上年同期为人民币8.37亿元。

其他亏损为人民币3.48亿元(约合5400万美元)，而上年同期利润为人民币30.15亿元。

所得税开支为人民币66.63亿元(约合10.24亿美元)，而上年同期为人民币51.10亿元。有效税率降至14%，而上年同期为21%。

净利润为人民币233.32亿元(约合35.86亿美元)，较上年同期的人民币171.57亿元增长36%。不按美国通用会计准则计算，净利润为人民币270.07亿元(约合41.51亿美元)，较上年同期的人民币224.91亿元增长20%。

归属于普通股股东的净利润为人民币240.73亿元(约合37.00亿美元)，较上年同期的人民币178.55亿元增长35%。

每股摊薄收益人民币9.20元(约合1.41美元)；不按美国通用会计准则计算，每股摊薄收益人民币10.61元(约合1.63美元)。

阿里巴巴集团CEO张勇表示：“阿里巴巴又收获了一个强劲季度，这主要得益于中国消费者持续强劲的购买力，以及我们为商家和消费者提供多元化创新服务。我们非常欣喜地能够在新零售领域持续突破，这一概念也在去年创历史新高的双十一购物节中全面展现出来。我们拓展了在新零售领域的规模和足迹，借力移动技术和企业科技来传达新零售的理念，为消费者带来融合线上线下的消费体验。”

阿里巴巴集团首席财务官武卫表示：“这一季度我们取得了出色的业绩，整体收入同比增长56％。考虑到我们在临近财年结束时的强劲表现和业务增长的可预见度，我们将2018财年的收入指引调整为55％至56％，高于去年公布的收入指引的区间高点53％。我们的核心业务在本季度创造了高达71亿美元的自由现金流，支持我们能够在新零售、云计算、数字娱乐和全球化领域的投资。”

现金流情况：

截至2017年12月31日，阿里巴巴集团持有的现金、现金等价物和短期投资总额为人民币2203.80亿元(约合338.72亿美元)，而截至2017年9月30日为人民币1598.55亿元。

截至2017年12月31日，阿里巴巴通过运营活动产生的净现金为人民币551.73亿元(约合84.80亿美元)，较上年同期的人民币374.16亿元增长47%。用于投资活动的净现金为人民币244.79亿元(约合37.62亿美元)。

截至2017年12月31日，阿里巴巴拥有63,809名员工，而截至2017年9月30日为59,572名，增加了4,237名员工，主要因整合菜鸟网络所致。

调整业绩预期：

阿里巴巴现预计，整个2018财年营收将增长55%至56%，高于之前预期的增长49%至53%。

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