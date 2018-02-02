苹果第一财季营收883亿美元：iPhone销量下滑

【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，苹果今天发布了2018财年第一财季业绩。报告显示，苹果公司第一财季净营收为882.93亿美元，比去年同期的783.51亿美元增长13%；净利润为200.65亿美元，比去年同期的178.91亿美元增长12%。



苹果第一财季营收883亿美元（图片来自baidu）

苹果公司第一财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期，但iPhone销售量和第二季度业绩展望未达预期，其盘后股价小幅上涨。

财报详细信息：

在截至2017年12月30日的第一财季，苹果公司的净利润为200.65亿美元，比去年同期的178.91亿美元增长12%；每股摊薄收益3.69美元，高于去年同期的3.36美元。

苹果公司第一财季运营利润为262.74亿美元，高于去年同期的233.59亿美元。苹果公司第一财季净营收为882.93亿美元，比去年同期的783.51亿美元增长13%，其中国际销售额所占比例为65%。

苹果公司第一财季毛利润为339.12亿美元，高于去年同期的301.76亿美元。

苹果公司第一财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期。据雅虎财经统计的数据显示，30名分析师此前平均预计苹果公司第一财季每股收益为3.86美元，30名分析师此前平均预计苹果公司第一财季营收为872.8亿美元。

产品销量：

苹果公司第一财季共售出7731.6万部iPhone，与去年同期的7829万部相比下滑1%；共售出1317万台iPad，比去年同期的1308.1万台增长1%；共售出511.2万台Mac，比去年同期的537.4万台下滑5%。

苹果公司第一财季iPhone销售量不及华尔街分析师此前平均预期的7900万部。

按地区划分：

苹果公司第一财季美洲部门营收为351.93亿美元，比去年同期的319.68亿美元增长10%；欧洲部门营收为210.54亿美元，比去年同期的185.21亿美元增长14%；大中华区营收为179.56亿美元，比去年同期的162.33亿美元增长11%；日本部门营收为72.37亿美元，比去年同期的57.66亿美元增长26%；亚太其他地区营收为68.53亿美元，比去年同期的58.63亿美元增长17%。

按产品划分：

苹果公司第一财季来自于iPhone的营收为615.76亿美元，比去年同期的543.78亿美元增长13%；

来自于iPad的营收为58.62亿美元，比去年同期的55.33亿美元增长6%；来自于Mac的营收为68.95亿美元，比去年同期的72.44亿美元下滑5%；来自于服务的营收为84.71亿美元，比去年同期的71.72亿美元增长18%；来自于其他产品的营收为54.89亿美元，比去年同期的40.24亿美元增长36%。

业绩预期：

苹果公司对2018财年第二财季业绩作出了如下预期，营收为600亿美元到620亿美元；毛利率为38%到38.5%；运营支出为76亿美元到77亿美元；其他收入为3亿美元；税率约为15%。

苹果公司第二财季营收预期区间的中值为610亿美元，低于分析师此前预期。据雅虎财经统计的数据显示，31名分析师平均预期苹果公司第二财季营收为657.3亿美元。

资本回报计划：

苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.63美元的现金股息，这笔股息将于2018年2月15日向截至2018年2月12日营业时间结束的在册股东发放。

股价变动方面：

苹果公司股价在纳斯达克常规交易中上涨0.35美元，报收于167.78美元，涨幅为0.21%。在随后的盘后交易中，苹果公司股价再度上涨0.58美元，至168.36美元，涨幅为0.35%。过去52周，苹果公司的最高价为180.10美元，最低价为128.16美元。

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