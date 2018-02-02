要崩盘？比特币价格跌破9000美元大关

【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，比特币从本周开始就开始喋不休，其价格在又在本周四大跌12%，降至8897美元。



比特币价格跌破9000美元大关（图片来自baidu）

2017年12月，比特币价格曾经达到顶峰，近20000美元，如果当时购买，在过去一个月的时间里，财富蒸发一半多。现在比特币的价格已经跌到去年11月以来的新低，上个月，它的市值蒸发近840亿美元。

受到比特币大跌的影响，其它加密货币也是一片凄凉。以太坊价格下跌7%，降到1030美元；瑞波币大跌11%，降到99美分。投资者担心比特币及其它加密货币的价格被人为抬高，这种担忧可能会让下滑加剧。

比特币价格持续走低，与当前各国政府不断收紧的政策有很大关系。其中之一是韩国开始实施比特币交易实名制。韩国海关部门周三发布声明称，他们破获了总额超过6375亿韩元（约合5.9435亿美元）的几起加密货币犯罪，其中涉及非法外汇交易。

此外，美国证券交易委员会（SEC）周二也宣布，已获法庭批准冻结一起据称已筹资6亿美元的初始代币发行（ICO）的资产。

社交网络巨头Facebook也宣布，将开始全面禁止推广比特币、加密货币及ICO相关所有广告。这项新规，按Facebook的话说，是因那些金融产品的推广存在欺诈性和误导性，因此将严厉禁止。

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