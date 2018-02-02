早报：苹果大中华区赚翻 阿里入股蚂蚁金服

【科技早餐】

●苹果第一财季营收883亿美元 净利同比增12%

苹果公司今天发布了2018财年第一财季业绩。报告显示，苹果公司第一财季净营收为882.93亿美元，比去年同期的783.51亿美元增长13%；净利润为200.65亿美元，比去年同期的178.91亿美元增长12%。

苹果公司第一财季共售出7731.6万部iPhone，与去年同期的7829万部相比下滑1%；共售出1317万台iPad，比去年同期的1308.1万台增长1%；共售出511.2万台Mac，比去年同期的537.4万台下滑5%。

大中华区营收为179.56亿美元，比去年同期的162.33亿美元增长11%。

Z点评：虽说iPhoneX卖的不是太好，但是高售价让苹果受益良多。



早报：苹果大中华区赚翻（图片来自baidu）

【行业热闻】

●传腾讯、京东和唯品会投海澜之家：总额100亿人

据路透社援引知情人士消息称，腾讯将领投海澜之家总额100亿元人民币（约合15.9亿美元）的一笔交易。另外京东和唯品会也将跟投。投资方计划以50亿元人民币获得海澜之家不到10%的股份，另外50亿元将用于组建一只产业投资基金，专门瞄准适合海澜之家业务的交易。

●阿里巴巴第三季度盈利未达预期 盘前跌逾4%

阿里巴巴收入达830.28亿元（约合127.61亿美元），同比增长56%；核心电商业务收入达人民币732.44亿元（约合112.57亿美元），同比增长57%。由于阿里巴巴第三季度的营收超出华尔街分析师预期，但每股收益则未达预期，从而导致其盘前股价大跌4%以上。

●阿里巴巴入股蚂蚁金服：获得33％股权

阿里巴巴、蚂蚁金服联合宣布，根据双方2014年签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股蚂蚁金服，并获得33％的股权。2014年8月，阿里巴巴发布的招股书中公开披露了这一潜在的交易安排。根据当时的协议，蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5％。

●谷歌新自主Fuchsia OS再曝光：主打流畅度

谷歌开发跨平台操作系统早就不是新闻，该系统代号为Fuchsia OS，抛弃了Linux底层，而使用了自主内核，现在最新消息称，谷歌正开发可用于Fuchsia OS和一切桌面平台的文本/代码编辑器Xi。【点击详情】

●Win10即将超Win7成全球第一大桌面操作系统

据NetMarketShare公布的数据显示，微软Windows 10的全球市场份额继续紧追当前处于第一位的 Windows 7 ，但是两者的差距正在不断缩减。【点击详情】

●传魅蓝中端机E3谍照曝光：后置双摄成亮点

魅族公司在去年曾经发布了一款魅蓝E2，并主要面向中端市场。就在最近，互联网上传出了一张魅蓝新机的谍照。这款新机就是魅蓝E系列的新品魅蓝E3，而后置双摄也成为了这款手机的亮点。【点击详情】

●马斯克称已售光20000把喷火器 四天进账1000万美元

埃隆·马斯克（Elon Musk）只花了四天时间就卖出了价值1000万美元的火焰喷射器，为他的“无聊公司”（Boring Co.）创造了一个不同寻常的收入来源。这位亿万富翁周三表示，他已经售光了20000把“无聊”牌喷火器。而他在上周末才开始兜售这种售价500美元的设备。

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