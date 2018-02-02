【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，近日苹果创始人沃兹尼亚克在出席瑞典斯德哥尔摩举行的北欧商业论坛时表示， 他已经不再相信特斯拉公司CEO艾隆·马斯克的任何话了。这样的表态主要是因为他觉得马斯克承诺太多却兑现太少。



苹果创始人称不再相信马斯克：后者风趣回应（图片来自于谷歌）

沃兹尼亚克认为，此前马斯克曾经表示过特斯拉的自动驾驶汽车会在2017年开始出现并普及，不过最终这种说法也没有实现，而马斯克改口称会在2018年年初或者晚些时候推出。从这一次次出尔反尔的情况来看，沃兹尼亚克开始不再信任马斯克了。

随后，有人把沃兹尼亚克的这一言论转发给了马斯克，马斯克并没有正面回应，只是简单地写了一句，“沃兹是一个很可爱的，毛茸茸的熊”，还配上了一个表情符号。

上周的时候，马斯克对外立下军令状，他希望在未来十年中特斯拉可以达到6500亿美元市值的目标。如果一天没有得到，那么他将不会获取薪酬。



目前，特斯拉公司的市值为600亿美元，而全球首富杰夫·贝佐斯旗下的亚马逊公司市值为6490亿美元，因此马斯克距离这一目标还有很大的差距。马斯克军令状的条款是，如果特斯拉完成所有财务目标，包括营收和利润等，马斯克将得到价值558亿美元的股票。

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