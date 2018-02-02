谷歌新自主Fuchsia OS再曝光：主打流畅度

【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，谷歌开发跨平台操作系统早就不是新闻，该系统代号为Fuchsia OS，抛弃了Linux底层，而使用了自主内核，现在最新消息称，谷歌正开发可用于Fuchsia OS和一切桌面平台的文本/代码编辑器Xi。



谷歌新自主Fuchsia OS再曝光（图片来自baidu）

来自Fuchsia OS团队成员Raph Levien爆料，他正开发可用于Fuchsia OS和一切桌面平台的文本/代码编辑器Xi。

Levien强调，Xi最大的特点就是性能优先、扩展性极强，因而背后的算法、结构性挑战也出奇高。他介绍，Fuchsia OS上的代码一定要运行快，不惜一切代价。

根据早前谷歌说法，Fuchsia就是要统一安卓和Chrome OS，其支持多达4个程序同屏同时运行（平板模式下），并且主页以直列的方式显示各种故事卡、应用集、系统组件等，有点类似多任务、多标签页的做法，但更简洁。

另外，旗下的Fuchsia支持了苹果的Swift语言。

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