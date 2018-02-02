Win10即将超Win7成全球第一大桌面操作系统

【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，据NetMarketShare公布的数据显示，微软Windows 10的全球市场份额继续紧追当前处于第一位的 Windows 7 ，但是两者的差距正在不断缩减。



Win10份额即将超Win7（图片来自baidu）

数据显示，去年 12 月的时候，Windows 10 的份额为 32.93%，但 2018 年 1 月底已增长到 34.29% 。与此同时，Windows 7 其份额从 43.08% 小幅滑落至 42.39% 。用不了多长时间， Windows10的市场份额就将超过Windows7。我们再来看看其它操作系统：

紧跟Windows 10身后的是Windows 8.1，其 份额已从 5.71% 将至 5.56%；Windows XP从5.18%跌至4.05% 。

其他方面，苹果公司的 Mac OS X 10.13 以 9.95% 屈居第四（上月增长+0.93%）。至于Linux，其桌面份额仅为1.93%。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Win10即将超Win7成全球第一大桌面操作系统http://news.zol.com.cn/677/6771197.html