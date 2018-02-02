【中关村在线新闻资讯】2月2日消息，魅族公司在去年曾经发布了一款魅蓝E2，并主要面向中端市场。就在最近，互联网上传出了一张魅蓝新机的谍照。这款新机就是魅蓝E系列的新品魅蓝E3，而后置双摄也成为了这款手机的亮点。



传魅蓝中端机E3谍照曝光：后置双摄成亮点（图片来自于weibo）

从流出的曝光图上来看，魅蓝E3依旧保留了双天线的设计。同时，它也把摄像头和闪光灯再次迁移至背面中上位置，不过这一次他们采用了双摄像头设计。目前还没有这款手机正面的谍照流出，如果能够用上全面屏那无疑是一个更大的惊喜。

魅族科技高级副总裁、魅蓝事业部总裁李楠日前在接受采访时透露，在未来的产品路线图中，魅蓝将会有两到三款非常具有竞争力、搭载联发科芯片的手机。其中就有黄章亲自设计的新品。

李楠表示，黄章对于魅蓝的产品定义要比我们狠得多，魅蓝未来会在三星、高通和联发科三家平台中选择最具竞争力的产品。他还进一步透露，由黄章打造的魅蓝手机将于今年6月份亮相，关于该机的详细信息李楠并未透露，不过采用全面屏是妥妥的了，毕竟这是当下的趋势。

在未来的产品路线图中，魅蓝将会有两到三款非常具有竞争力、搭载联发科芯片的手机。这也从侧面再次印证了魅族不会放弃联发科芯片的事实。早前魅族科技高级副总裁杨柘在其微博上表示，全面否认了魅族放弃使用联发科处理器的传言。







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