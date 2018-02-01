【中关村在线新闻资讯】2月1日消息，今天下午中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN）组委会在北京召开新闻发布会，正式宣布CCBN2018将于北京时间2018年3月21日在北京国际会议中心隆重召开。同时，此次新闻发布会还公开了CCBN2018展会的主题。



CCBN2018新闻发布会召开：展会主题公布

国家新闻出版广电总局广播科学研究院院长邹峰先生、国家新闻出版广电总局科技司副司长孙苏川女士、国家新闻出版广电总局广播科学研究院副院长杜国柱先生出席了本次发布会，并进行了相关的主题演讲。现场还首次播放了CCBN2018的主题宣传片。

据了解，此次CCBN2018展会的主题为：“新智慧、新生态、新视听”。“新智慧、新生态、新视听”的主题，将全面阐释新时代广电发展的内涵，诠释新技术云集、新智慧激荡、新业态丛生、新力量汇聚的广播影视行业发展趋势。

CCBN2018预计将有来自30多个国家和地区的近1000家企业和机构参展，覆盖中国国际展览中心全部12个展馆和室外展区，展览面积达6万平米。展会将全面展示广播影视行业采集制作、集成播控、传输覆盖、运营管理、终端服务等各类技术设备和创新应用，以及新媒体、电影、网络视听、通讯、数字出版、IT、电子等创新技术产品与融合应用。专业参观观众预计将超过10万人。

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