微信用户量太大不得已推出了这个新功能

2018年初，微信对外宣布用户量（含微信和WeChat月活跃用户）超10亿，而且这一数字还在不断飙升，面对如此大的用户量，微信团队也没有闲着，从最初的微信小程序的不断更新，再到前阵子微信再叙初心，坚持尊重用户体验，用产品说话，给用户满意的使用感受，同时，微信之父张小龙表示，微信公众号APP版也即将到来，可见对这个用户量微信团队并没有就此满足。



微信张小龙 图片来自网络

当然面对如此体量的用户，可以说众口难调，很难让每个用户都满意，而且随着微信的日益庞大，用户分类也更多，有的人也会有不止一个账号，于是为了满足更多人的习惯，微信团队将产品进行了升级，开放了更多可操作的开关。



微信更新日志

近日，微信新版本上线，不仅加入了重磅的一键切换账号的功能，还开放了发现频道的开关选项，让你可以随意开启或关闭发现频道里的分类项目，包括朋友圈，点击我-设置-通用-发现页管理即可。



快速切换账号



发现页管理

有的网友认为微信这是对用户使用人性化的体验，也有网友认为这是微信团队担心微信太过繁杂而走了QQ的老路，不管怎么样，这次更新也算是较大的改变了，你怎么看呢？

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