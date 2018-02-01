新零售对决无界零售 腾讯从幕后走向台前

腾讯这几天可是涮屏了，不为啥就是到处撒钱！腾讯1.875亿元投资永辉；而后腾讯又作为主发起方，联合苏宁、京东、融创，投资340亿元人民币收购万达商业；现在又有消息称，腾讯将入股海澜之家。



腾讯从幕后走向台前（图片来自baidu）

我们都知道，阿里巴巴马云是最先提出了“新零售”这个口号；然而紧接着腾讯联合京东就搞出了“无界零售”这个概念。说白了他们的宗旨都是线上线下的融合。从现在桃心的状态看，仿佛一夜之间，其在新零售领域就活了过来。

早前，腾讯在新零售领域的布局都是有京东出面完成，如开设京东7FRESH，它就直接对标阿里巴巴盒马鲜生。现在腾讯开始打破这一局面，随着腾讯跟阿里巴巴的竞争从线上转向线下，腾讯也从幕后走向前台。

腾讯为什么从幕后走向前台

电商和零售一直不是腾讯所擅长的，2014年腾讯在京东上市前期，入股京东并且腾讯的拍拍也是作为嫁妆跟京东商城做了合并。可以说至此腾讯就彻底告别电商了。不过现在的形势又在逼着腾讯出山。

首先，京东更阿里巴巴间的差距巨大，并不能独当一面。市值上当前京东仅为700亿美元，至于阿里巴巴它的市值就达到了5241亿美元，是京东市值的7.5倍；与此同时京东在金融方面也是没有与支付宝所匹敌的服务；最后是就是在文娱方面京东也是一片空拍。因此这就迫使腾讯不能只在背后默默支持，还要在正面更京东合作一起抗击阿里巴巴。

其次，京东在新零售领域的布局跟腾讯之间的布局还有不和谐的地方。比如，京东的生鲜业务就跟腾讯刚刚入股的永辉是竞争关系；在比如京东还跟苏宁是水火不相容的冤家。所以说关键时刻可腾讯还是要出面当协调人，如果不这样，窝里斗很难形成合力，更不要说抵挡住阿里巴巴的攻势。

最后一点也是最重要的。阿里巴巴和腾讯都在布局线下，很大一方面也是自家金融支付服务的竞争。如果此时腾讯坐以待毙，你们阿里巴巴将凭借自己的优势一闭不将微信支付从线下商超中挤走，这样腾讯就损失了非常重要的数据入口、流量入口等关键。因此腾讯现在出山已经是迫不得已的地步。





其实从腾讯入股携手永辉入股家乐福中国；携手京东、苏宁、融创入股万达商业；以及增持永辉这几项动作来看，腾讯也仅仅是处在防御性布局阶段。

商超+垂直专业店将会是腾讯和阿里巴巴争夺焦点

商超和垂直商店，这两个领域将会是腾讯跟阿里巴巴下一个争夺的热点。这主要是因为，上述两个及行业更容易掌控，更接近自营，买手制，线上线下数据更容易打通，更容易提高效率。往简单点说，现在也就剩下这两个行业还有大把的资源以及企业等待腾讯和阿里巴巴去收购。

反观其他领域商业领域，腾讯已经跟万达联手；大型超市上阿里巴巴有欧尚等，而家乐福以及沃尔玛也是已经跟腾讯京东扯上关系。即全国性零售企业悉数与互联网巨头发生关联，目前只剩下一个华润，由于人家是央企，所以还要看政策。

商超和垂直商店上，比如名创优品、良品铺子；美宜佳，见福再比如一些地方性质的商业巨头也是等待阿里巴巴和腾讯开发的对象。

另外加上零售业市场规模巨大，因此腾讯和阿里巴巴之间的竞争才是刚刚开始。2017年，社会消费品零售总额达到36.6万亿元，比上年增长10.2%。相比之下，实物商品网上零售额仅为5.5万亿元，增长28%，占社零总额比重为15%，比上年提高2.4个百分点。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新零售对决无界零售 腾讯从幕后走向台前http://news.zol.com.cn/677/6770495.html