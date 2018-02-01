今年量产：三星即将推出7.3寸折叠手机！

2017年手机圈最火的词可能是“全面屏”，从高端到低端手机，几乎都使用了18:9或者屏占比更高的全面屏手机，比如最热的iPhone X、三星Note 8、小米MIX 2和性价比极高的坚果Pro 2。但是问题来了，到了2018年，全面屏还能再撑一年吗？未来的手机形态会不会像诺基亚时代一样，有着滑盖、翻盖、异形等多种形态，而不仅仅都是一张iPhone脸，甚至有一种刘海危机感。



诺基亚N9



iPhone脸时代

近日外媒报道，三星官方已经确认，最新的折叠屏幕手机今年开始量产！今后的手机形态除了传统的iPhone式设计之外，可能会迎来全新的折叠手机时代。其实在2018 CES展上，三星就已经有了折叠手机的原型机，但是仅供投资商和供应商参观。据说完成度很高，已经非常接近零售状态，同时也就意味着折叠屏手机不再是概念机，而是实打实的成熟产品。



三星折叠屏手机



三星可弯曲显示屏

三星对于OLED屏幕的应用已经很成熟了，也正是因为OLED屏幕可弯曲的特性，才使得折叠手机成为可能。就目前的曝光信息可以看出，这款折叠手机屏幕尺寸大概在7.5英寸左右，屏幕更长，可显示更多的内容。横屏或者竖屏操作有了更多的可能性，比如分屏应用不再是鸡肋，同时运行多个程序提高效率等等。



三星折叠屏

今年中兴也发布了一款双屏手机中兴天机Axon M，同时搭载两块儿屏幕，也可以同时运行两个软件。不过和三星的折叠屏还是有着本质的区别，就像是两个独立的显示器对比一个超宽“带鱼屏”显示器一样，后者无论显示效果还是沉浸感都是前者无法比拟的。特别是三星的折叠屏技术，可能会长期保持领先地位。



中兴Axon M

手机圈的设计真的很久都没有让人耳目一新的感觉了，哪怕是所谓的全面屏手机，也不过是在iPhone式设计的基础上，提高了屏占比，手机的基础设计没有本质的改变。而三星的这种折叠手机则不同，这是一种全新的设计，大胆的改变。可以想象，从口袋里掏出手机，像打开传统翻盖手机一般，翻开屏幕，那种熟悉的感动，会给我们带来怎样的惊喜！

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