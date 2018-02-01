【中关村在线新闻资讯】2月1日消息，三星在本周三的时候公布了新一季度的财报，财报中三星也提出，今年驱动业务增长的技术主要来自于可折叠OLED屏幕和Bixby语音助手。这也与他们即将推出可折叠手机的传闻相契合。



三星指出今年主要增长点：可折叠屏幕和语音助手（图片来自于谷歌）

三星在财报中指出，可折叠OLED屏幕技术可以让三星与其他厂商实现差异化，并进一步的提升三星的品牌实力。语音助手Bixby则可以帮助他们探索与人工智能和智能设备相关的新业务。目前，芯片业务和智能手机是三星业务的两大驱动力，而他们最新的表态也预示着或许会迎来转型。

三星公司在昨天正式宣布，他们将以50:1的比例来进行股份拆分。三星此次拆分，主要是为了让他们的股票更容易投资，同时也可以给更多的投资者以更多的红利。

在此次拆分股票的决定宣布之后，三星的股票价格上涨了8%，这样的上涨幅度也创下自2015年10月以来最大的盘中涨幅。同时三星也表示，今年的芯片市场需求依旧旺盛，而内存芯片“超级周期”的驱动下创造年度盈利的新纪录。

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