谷歌完成Android 9.0第一版：或3月14日推送

【中关村在线新闻资讯】2月1日消息， 谷歌宣布将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。现在最新消息，Android 9.0的第一版开发者预览（DP1）已经完工，有望在3月14日发布。



谷歌完成Android 9.0第一版（图片来自baidu）

据xdadev的主编Mishaal Rahman爆料，3月14日是知名的Pi日，也就是纪念数学中的圆周率π，同时这个Pi也和Pie同音。据说会被选为今年Android 9.0系统的点心符号。

从AOSP上的信息来看，这个神秘的The future is now (2018 edition)（Android P）还会被命名为Android 9.0。

关于Android 9.0系统，目前唯一一点泄露出来的信息是，谷歌将继续大力解决碎片化的问题，加强Project Treble特性，甚至建立一个新系统迭代推送平台，继续收紧。

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