苹果再遭索赔 Face ID竟成苹果“漏洞”

iPhone X的Face ID可以说即将掀起生物识别的又一浪潮，目前已经有几款新旗舰被爆将支持Face ID功能。只不过苹果即将掀起的这一浪可谓“一波三折”，因为这一功能被用户当作状告苹果的理由。



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据俄罗斯新闻通讯社（塔斯社）报道，本周二，一对来自俄罗斯弗拉基米尔市的双胞胎，向苹果公司索赔2000万卢布（约合224万人民币），理由是苹果最新的iPhone X手机内置的Face ID面部识别功能，无法有效辨别二人的面部特征。



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二人的代理律师Roman Ardykutsa表示，这对双胞胎购买iPhone X之后，使用Face ID面部识别来解锁屏幕，但他们失望的发现，每部手机都能被两位兄弟的面部解锁，但销售商在购买之前并未提醒。所以，他们要求苹果公司改进这个功能。



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虽然这件事看起来有些“找茬”的意思，但这一问题确实是苹果应该面对并进行改善的点。早前iPhone X推出之后没多久，就被曝出Face ID被脸模破解，随后双胞胎互解Face ID的事件逐渐发酵，而后更是传出了婆媳之间互解Face ID的消息。这些事件都反映出Face ID确实是需要进一步改进的。



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