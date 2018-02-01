【中关村在线新闻资讯】2月1日消息， 近日电动汽车公司法拉第未来对外发布声明，除了指责前员工创办的初创公司剽窃其商业机密和核心技术，他们还表示力争在今年向消费市场交付第一辆FF91电动汽车。



法拉第未来发布声明：争取年内交付FF91（图片来自于谷歌）

法拉第未来认为，Evelozcity窃取他们的商业机密和核心技术，总价值超过了10亿美金。这些核心商业机密及核心技术机密涉及电池、电机、电控、VPA可变电驱动底盘架构、人工智能及车联网（I.A.I）等软硬件领域。

以下为法拉第未来公告全文：

还记得大学写期末论文的时候吧。你孜孜不倦地写，或许甚至熬一整夜地写。然后你的室友、曾经的朋友在打印机旁找到了你的论文。他们觉得写的不错，然后就把论文“借走了”——站在了你的肩膀上，省下了自己的努力。

还记得你发现事实真相那时五味杂陈的感受吗？愤怒、沮丧、背叛。

这仅仅是盗用了你的论文。如果是剽窃我们用超10亿美金来创造的商业机密和核心技术的偷窃，这就是一件比失去道德底线更为严重的事情。

Faraday Future及其全球超过1,000名员工一直都在为一个伟大的目标不辞劳苦的努力着。这就是：为市场交付一台超越之前任何电动车，一个集结了变革性的产品和技术，集清洁、智能与自动驾驶于一体的出行领域 “新物种”。我们持续不断地取得令人欣喜的进展，并力争在2018年底向市场交付第一辆FF 91。为此，我们的全体员工每天都在为让不可能变为现实而奋斗。

我们支持良性的、清清白白的竞争。人们常说，水涨船高，推进清洁智能出行技术对世界也有利。竞争对手把我们视为这个领域的领袖，对此我们表示感谢。

然而， 没有任何一家公司应当容忍另一家公司故意汲取情报来加速自己的发展。我们期望竞争对手以诚信为基准，具备高尚的道德准则，不偷窃他人的辛勤努力成果。

我们为迄今为止所取得的成绩感到自豪。 我们会全力以赴，战斗到底，通过法律手段保护公司， 保护我们员工及其家人的不懈努力——就像任何公司会做、并应该做的那样。

我们用法律行动表明了这份决心。

Faraday Future







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