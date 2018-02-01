造矿机赚大钱！传三星将推加密货币挖矿设备

【中关村在线新闻资讯】2月1日消息，据外媒报道，三星公司财务分析师Joseph Young在推特上发布消息，三星将推出加密货币挖矿设备，公司已开始生产专用于开采比特币和其他加密货币的集成电路（ASIC）芯片。



传三星将推加密货币挖矿设备（图片来自baidu）

“三星已经入ASIC生产阶段，这种芯片将专门用于开采比特币和其他加密货币。我认为，它会是第一个能对挖矿巨头Bitmain构成真正竞争的。”另外，该设备将由一家中国公司负责经销。

据悉，去年10月，三星公司用旧的Galaxy S5建立了一个比特币矿机，虽然这是一个有趣和实验性的项目，但据报道，三星现在对采矿设备需要的硬件比较感兴趣，以迎合开发市场需求。

虽然三星现在对加密货币挖矿设备很动心，但是加密货币市场却是一片哀鸿。本周三，行业网站Coinmarketcap的数据显示，比特币目前报价为9950美元左右，市值降至1672亿美元。这是比特币在两周智能第二次跌破一万美元关口。

社交网络巨头Facebook在博客上宣布，将开始全面禁止推广比特币、加密货币及ICO相关所有广告。这项新规，按Facebook的话说，是因那些金融产品的推广存在欺诈性和误导性，因此将严厉禁止。

韩国海关部门周三发布声明称，他们破获了总额超过6375亿韩元（约合5.9435亿美元）的几起加密货币犯罪，其中涉及非法外汇交易。

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