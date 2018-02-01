【中关村在线新闻资讯】2月1日消息，最近苹果公司又被告了，和专利纠纷不同的是，此次苹果被告主要是因为新功能Face ID。 俄罗斯的一对双胞胎向苹果公司索赔2000万卢布，主要是因为iPhone X无法区分出他们面部的异同。





苹果又被告了 皆因iPhone X分不出双胞胎（图片来自于谷歌）

这对双胞胎表示，iPhone X无法分辨出他们两个人的区别，Face ID指出他们两个人的面部是一样的。因此，他们两个人决定将苹果告上法庭，并要求向他们偿付2000万卢布的精神损失费。目前，苹果公司还没有对这一事件作出回应。

其实最近有许多人都想告苹果，近日韩国首尔消费者主权公民联合会(Citizens United for Consumer Sovereignty)决定起诉苹果，同时被告还有苹果公司的CEO蒂姆•库克和苹果韩国分公司的CEO丹尼尔•迪切科。这是苹果公司续法国之后第二次因iPhone门事件被控犯罪。

韩国民间组织认为，苹果之所以故意压低iPhone性能，其实是想引诱用户早早升级设备，其实根本没有必要。与此同时，韩国许多政府部门都对苹果的行为展开调查，现在连韩国首尔中央地方检察厅也加入进来。

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