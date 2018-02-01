余额宝今日起限购：每天9点开始要抢申购

【中关村在线新闻资讯】2月1日消息，今日余额宝突然发布《余额宝自动转入功能暂停公告》，称为防止余额宝货币市场基金规模过快增长并保持长期稳健运行，自2018年2月1日起至3月15日施行限购。



余额宝今日起限购（图片来自baidu）

支付宝方面表示，天弘基金管理有限公司将调整余额宝服务规则，设置每日申购总量。在此期间自动转入功能暂停执行，用户可在次日9点尝试手动转入。不过余额宝的转出、消费、收益结算等不受影响。

具体调整规则如下：

从2018年2月1日至3月15日，天弘基金管理有限公司将调整余额宝服务规则，设置余额宝每日申购总量，当天购完为止。

余额宝每天9点起发售，若申购时间太晚，可能会因为余额宝当日总量已满，而无法申购成功，用户可以次日9点以后再操作转入。

据了解，近一年来，余额宝相关规则一改再改，个人限额经历了三次调整：

2017年5月，余额宝个人账户持有限额从100万元降到25万元；

2017年8月，余额宝个人账户持有限额从25万元调整到10万元；

2017年12月，余额宝的单日申购额度调整为2万元，持有额度不变。

规则的调整影响了部分用户的使用体验，再加上同类基金竞争激烈，余额宝规模进入了稳定发展状态。

另外天弘基金公布的数据显示，截至去年末，余额宝规模已经稳定在1.5万亿元左右，再未出现此前的井喷式增长。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：余额宝今日起限购：每天9点开始要抢申购http://news.zol.com.cn/677/6770256.html