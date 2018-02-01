《塞尔达传说：荒野之息》中文已开放更新

让众多玩家盼星星盼月亮的《塞尔达传说：荒野之息》中文更新终于在刚刚9点钟开放了推送下载，更新之后，玩家就可以使用简体中文或是繁体中文进行游戏了。

据悉，《塞尔达传说：荒野之息》的简体中文译名为《塞尔达传说：旷野之息》，繁体中文译名为《萨尔达传说：旷野之息》，“海拉尔”大陆中文官方译名都叫做“海拉鲁”。

此次中文化的内容包括游戏的本体内容以及全部DLC内容，玩家可以无语言障碍地畅玩所有游戏内容，季票可以买起来了。

值得一提的是，在更新完成后，游戏的图标也会更新成为对应的语言版本，如果将系统语言设置为“简体中文/English”，那么游戏的图标就会是简体中文的版本。



塞尔达传说：旷野之息

此外，任天堂也在今天公布了Nintendo Switch在线会员服务的消息，该服务将于今年9月上线，包含网络联机和Nintendo Switch Online App的使用特权，而在此之后，这两项服务将不再向非会员用户提供。

Nintendo Switch会员服务还包含经典游戏选集服务和eShop专属打折，会员订阅费为：包月300日元/3.99美元，包季800日元/7.99美元，包年2400日元/19.99美元。

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