早报:腾讯信用上线一天就下线 三星S9将25日发

【科技早餐】

●疑似被监管部门叫停！腾讯信用上线一天就下线

1月30日，腾讯信用全国公测开启，就在众人猜测其能否赶超已上线3年的芝麻信用分时，1月31日晚间，多位用户反应，已经无法在“腾讯信用”公众号看到公测内容，只能看到一条含有《关于“代开腾讯信用”的风险提示》的消息。

另外，有媒体援引传闻称此次腾讯信用分上线一天即被下线是因监管喊停，并称将“波及”芝麻信用。

Z点评：民间信用评级机构的公信力还有待商榷。



腾讯信用上线一天就下线（图片来自新浪）

【行业热闻】

●苹果：绝不会故意降低iPhone体验来逼迫用户购买新机

苹果表示，他们确实收到了美国有关部门针对公司iPhone芯片降频问题发出的询问函。对于这一不断发酵的事件，苹果发表声明强调：“苹果永远不会故意降低用户体验以逼迫用户购买新机。”此外，苹果还表示，在下一次iOS升级时，将把选择权还给用户，用户可以选择舍弃续航，保住处理器性能。

●微信最火小程序《头脑王者》暂停服务：官方致歉

《头脑王者》小程序官方发布致歉声明称，近期在《头脑王者》小程序中，由于对玩家上传的题目审核不慎，出现个别涉及不正确导向的严重错误题目。我们深刻表示对此次严重违规问题有不可推卸的责任，虽并非本意，但我们必须承担责任。在这里，我们向广大网友表达真挚的歉意。

●三星官方确认：Galaxy S9将于2月25日发

三星日前在官方的财报新闻稿中透露，Galaxy S9以及GalaxyS9+将在2月25日（北京时间2月26日凌晨1点）发布。价格和上市时间方面，韩国3月2日开放预购，售价折合人民币约6000元。

●微软第二财季营收289亿美元 同比转亏

微软今天发布了2018财年第二财季财报。报告显示，微软第二财季营收为289.18亿美元，与去年同期的258.26亿美元相比增长12%；净亏损为63.02亿美元，与去年同期的净利润62.67亿美元相比下降201%。

●苹果iOS 11.3还有新功能：开放Face ID

苹果将要推送的iOS 11.3成为了iOS11众版本中最受关注的一个，除了iOS11.3将会提供性能开关，现在最新消息称iOS11.3还将开放Face ID。【点击详情】

●AMD透露今年将交付Zen2处理器：7nm制程

AMD在本周公布了2017财年第四季度及全年财报，报告显示AMD业绩突飞猛进。令人兴奋的是，AMD CEO苏姿丰博士还在财报分析师会议上透露了关于Zen2处理器的信息。【点击详情】

●华尔街继续看衰iPhone X：一季度产量或减半

近日华尔街日报刊文表示，就在最近有供应链的人士向他们透露， 苹果公司计划今年第一季度出货2000万台iPhone X手机，与他们此前的计划相比缩减了50%。同时，苹果已经向供应商缩减了60%零部件订单。【点击详情】

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