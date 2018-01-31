iPhoneX销量差？Kantar:全球多地销量排进前3

【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，据国外媒体报道，来自Kantar的报告来看，苹果iPhone X在去年最后一个月的时间里表现其实还不错，几乎在所有地区的市场销售中单一机型排名都处在前三位。似乎并没有向媒体已经业内人士说的那样差劲。



iPhone X全球多地销量排进前3（图片来自baidu）

Kantar表示，去年12月在欧洲、中国、日本、澳大利亚和美国，iPhone X在各个市场都成为了最畅销的机型之一。Kantar表示，旗舰机型的高价格帮助苹果在这些市场拿下了更高的利润率。

去年最后一个季度的表现来看，苹果选择在不同的时间点推出不同型号的新iPhone策略还算合理，其中就包括定位旗舰级的iPhone X。

根据苹果现有产品线的结构来看，尽管iPhone X的1000美元定价偏高，但去年12月iPhone X在所有主要市场的销量都排进了前三名。尤其是在中国市场，iPhone X成为了最受欢迎的单一机型。

新iPhone帮助苹果在中国、日本、澳大利亚和部分欧洲市场取得了“强劲的业绩表现”。 美国本土市场对苹果来说，却是喜忧参半。在美国，iOS的用户忠诚度达到了96%的新高，但市场份额却有0.5%的下降，目前占比为43.9%。

苹果公司将于2月2日公开第四季度财报，人们也在关心这一季度iPhone手机的销量。不过，华尔街分析师对苹果的第四财报并不看好，他们预计这一季度iPhone手机的销量仅增长5%。

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