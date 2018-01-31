三星S9+工厂CAD图曝光：6.1寸屏+骁龙845

【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，日前大神@OnLeaks放出了三星新旗舰Galaxy S9+的工厂CAD图以及和S8 Plus的详细对比图。



三星S9+工厂CAD图曝光（图片来自kkj）

从曝光的图片显示，三星S9+基本延续了S8+的外形设计，仅在细节部分有所调整。其中，S9 Plus的听筒更窄，上额头细微变窄，下边框缩减较为明显。

不过，三星在S9+上采用了新的相机模组，因此其机身要比S8+还略微厚一些。详细三围尺寸方面，S9长宽厚分别为147.6 x 68.7 x 8.4mm；作为对比，S8为148.9 x 68.1 x 8mm；三星S9+长款厚分别为157.7 x 73.8 x 8.5mm；对比S8+为159.5 x 73.4 x 8.1mm。

另外一大变化是，三星S9、S9+将后置指纹挪到了摄像头下方，更加符合人体工学，不易误触。

早前消息，早前消息，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

此外，三星S9+配备6.2英寸全面屏，搭载骁龙845（国行、美版等），配备1200万像素后置双摄，6GB+64GB内存，3500mAh电池支持无线充电。

三星Galaxy S9国行会在MWC结束的3月2日开始预售，预计在3月6日再开国行发布会，其上市节奏与美国保持一致。至于大家关心的售价，从最新曝光的信息看，S9行货价格会是5288元起，而且也比S8当初上市的价格低。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星S9+工厂CAD图曝光：6.1寸屏+骁龙845http://news.zol.com.cn/676/6769546.html