【中关村在线新闻资讯】2月1日消息，近日华尔街日报刊文表示，就在最近有供应链的人士向他们透露， 苹果公司计划今年第一季度出货2000万台iPhone X手机，与他们此前的计划相比缩减了50%。同时，苹果已经向供应商缩减了60%零部件订单。



华尔街继续看衰iPhone X：一季度产量或减半（图片来自于谷歌）

华尔街日报提到，大部分的投资人都认为iPhone X将会重振iPhone手机的销售状况。苹果在这一个销售窗口中发布了三款机型，而iPhone X要与其他两款机型进行竞争。由于价格不占据优势，因此制约了iPhone X的销量。不过也有供应商表示，iPhone X减产的传闻在报道中被夸大其词了，并没有急剧下跌。

苹果公司将于2月2日公开第四季度财报，人们也在关心这一季度iPhone手机的销量。不过，华尔街分析师对苹果的第四财报并不看好，他们预计这一季度iPhone手机的销量仅增长5%。

之前国外媒体一直在炒作苹果iPhone手机的“超级周期”，不过从现在的状况来看这种“超级周期”已经基本无望。他们预计iPhone手机第四季度的销量将达到8200万部，仅仅同比增长5%。这样的成绩显然和2014年第四季度的46%无法匹敌。

苹果公司一直寄希望通过去年秋季发布的两款手机来拉动疲软的手机销量，最终虽然没有继续下滑，不过已经无法获得实质性的增长。更加讽刺的是，苹果iPhone手机第四季度最大的功臣，很有可能是已经降价的iPhone 7。







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