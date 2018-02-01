苹果iOS 11.3还有新功能：开放Face ID

【中关村在线新闻资讯】2月1日消息，苹果将要推送的iOS 11.3成为了iOS11众版本中最受关注的一个，除了iOS11.3将会提供性能开关，现在最新消息称iOS11.3还将开放Face ID。



苹果iOS 11.3还有新功能（图片来自baidu）

iPhone X上的Face ID使用太过于局限已经被很多用户和开发者吐槽，但在iOS 11.3的测试版中，苹果已经听到了用户的声音，并放弃了权限。

应用场景是，如在亲人的设备上使用Face ID批准其他成员的购买、下载App和音乐等数字产品，不过首次购买申请需要家长必须输入密码，而输入密码后，iOS会询问是否启用Face ID用于未来的批准过程，而这样一来过程就方便了很多。

特别要注意的是，苹果已经强调了iOS 11.3的重要功能，其中最吸引人的一点莫过于手动关闭降频功能，iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、7、7 Plus升级新系统不仅能查看电池信息，还能手动关闭限制处理器性能的按钮。

另外， 苹果还预计会在iOS 11.3中，为iPhone X带来专属的“全黑显示”模式。至于iOS 11.3正式发布的时间，有可能是3月份。

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