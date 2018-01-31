又又跌了！比特币再度跌破1万美元关口

【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，行业网站Coinmarketcap的数据显示，比特币目前报价为9950美元左右，市值降至1672亿美元。这是比特币在两周智能第二次跌破一万美元关口。



比特币再度跌破1万美元关口（图片来自baidu）

除了比特币，其他市值排名前20的加密货币全线大跌。第二大加密货币以太币一度下跌约9%，至1073美元，第三大加密货币瑞波币一度下跌近10%，至1.19美元。

比特币暴跌与两条加密货币相关的不利消息有关，其中之一是韩国开始实施比特币交易实名制。此外，美国证券交易委员会（SEC）周二也宣布，已获法庭批准冻结一起据称已筹资6亿美元的初始代币发行（ICO）的资产。

另外，社交网络巨头Facebook在博客上宣布，将开始全面禁止推广比特币、加密货币及ICO相关所有广告。这项新规，按Facebook的话说，是因那些金融产品的推广存在欺诈性和误导性，因此将严厉禁止。

韩国海关部门周三发布声明称，他们破获了总额超过6375亿韩元（约合5.9435亿美元）的几起加密货币犯罪，其中涉及非法外汇交易。

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