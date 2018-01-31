区块链的“原罪”可能在未来造成无法估量的后果

相信今年来大家在互联网科技圈看到的最多的一个词可能就是“区块链”了，各种资本宣布投资区块链技术，或者是英特尔这样的公司自己研发，又或者是某某区块链公链上线，等等等等，好像一下子这个技术就在全世界点燃了。而就在大家都在看好区块链技术时，我却在担心区块链的“原罪”可能会在未来酝酿出不可测的后果。

为什么我会这么悲观？在此之前我们先来了解一下什么是区块链，以及区块链的技术意义和将产生社会意义。

什么是区块链

关于区块链，很多人将之与比特币等加密货币画上等号， 这其实是有问题的，比特币是区块链技术，但不是所有的区块链都是比特币。



区块链不只是比特币

从定义上来说，区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。但这个定义太虚了，不容易理解，我们稍微进行一下解释。

大家可以将区块链看作一种公共账本，在上面的每一次结算结果都会被所有人看到，且无法篡改和伪造。也就是说如果有人在区块链上完成了一笔交易，所有在同一个链上的人都能看到。因此完成交易的人对这笔交易的金额、时间等等都没法说谎，如果哪一天他想掩盖这比交易，那所有人都可以指证他在撒谎。

由于没法撒谎，因此就建立起了一套自发的信任体系，而由于在区块链上的行为具有这样的信任基础，因此通过区块链进行交易要比传统的合同和第三方公证更加可靠，这样就成为了未来商业信任的基础。

为什么现在全世界都看好区块链技术，也正式因为这个。它可以被运用在大量现有领域，比如金融业、物流管理、艺术品交易、商业机密保密、公证等等。

去中心化的深远影响

那么区块链技术的社会意义是什么？那就是去中心化。什么叫中心化呢？简单地来说，我们现在为了证明某个事物的真实性，往往只能通过比如银行、公证处、医院、档案局等等这些中心化的机构，用网上的段子讲，如果没有这些机构你都无法证明“你妈是你妈”。

然而问题在于，一旦存在中心化的机构，那么就可能存在“证明的死循环”，即谁来证明它的证明是公正的。这中间如果出现造假、舞弊、操作失误等，都会让事情变得无法挽回。这就是中心化的原罪。这也是比特币出现的原因，因为他们认为银行是不可信的。



银行真的可信吗？

而区块链技术的社会意义就是让去中心化，它的信任系统完全不依赖于任何机构，甚至不依赖人类，而是完全交给机器。也就是说，这将瓦解人类数千年来的信任构建系统。

区块链的原罪

看到这里，可能大家就会觉得，那区块链听上去很厉害啊，由没有立场利益倾向的机器构筑人类的信任系统很有吸引力啊，为什么还要这么悲观呢？而笔者想说的是，我悲观的并非区块链技术本身，而是从现代信任体系过渡到区块链的“最后一公里”。

我们完全可以相信，在区块链技术上运行的一套系统都是值得信任的，但如果它的来源不干净呢？举个简单的例子，你的身份信息在放上区块链时是否是可信的，由什么来证明这个信息的可信的？这就是我说的“最后一公里”。

有人会说，医院、银行、档案局都可以提供证明啊，但这不是又回到中心化上来了吗？既然区块链认为中心化是不可信的，那么又如何证明这些录入的信息就是可信的呢？这时候是需要妥协吗？但妥协的结果就是，有可能你从此就不再是“你”了。

由于区块链的可信性，如果一种“非”成为了所有人共识的“是”，那后果将是灾难性的，即“如果所有人都说你是异教徒，你不是也是”。这就是我说的“原罪”。

因此，如何让区块链上的信息在根上就是干净的，这或许是最需要解决的问题，这个问题不解决的，区块链的信任系统永远只能是云中楼阁。但就目前看来，似乎并没有一种可以不向中心化系统妥协的方法来解决这个问题，而这就又进入一种哲学上的悖论了。

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