【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，日本游戏厂商今天正式发布了新一季度的财报，财报中任天堂表示，Nintendo Switch主机在全球已经售出了1486万台。同时，这款全球大卖的主机也售出了5257万份软件。



任天堂Switch将达1500万台：奥德赛全球大卖（图片来自于推特）

除了主机销量之外，任天堂也公开了一批重点游戏的销量。其中，任天堂看家大作《超级马力欧：奥德赛》售出了907万分，而12月年末商战中发售的《异度神剑2》则售出了106万份，在整个系列中也属于一个不错的成绩。

此前任天堂公司社长君岛达己在接受日本媒体《每日新闻》采访时表示，尽管任天堂主机Nintendo Switch在全球大卖，但第二年的发展对于这款主机的走势来说是至关重要的。

任天堂在去年拿出了《塞尔达传说：旷野之息》和《超级马力欧：奥德赛》两款满分游戏，人们也很担心任天堂今年的游戏阵容。君岛达己表示，任天堂正在准备一些能够扩展NS受众的软件，而那些平时不玩电子游戏的人群正是任天堂需要争取的。

任天堂之前曾经计划2018年出货2000万台NS，如果想要完成这样的任务，任天堂需要更多的努力。君岛达己认为今年对于NS是至关重要的一年，产能的追加和合理的游戏发售计划将成为关键。







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